Tennis, Nadal pronto a tornare in campo

18-07-2022 18:53

È una stagione agro dolce per Nadal, con due successi su tutti, Australian Open e Roland Garros ma tanti problemi fisici tra cui l’ultimo strappo agli addominali che l’ha costretto a rinunciare alla semifinale di Wimbledon contro Kyrgios.

Ora, stando alle ultime lo spagnolo dovrebbe tornare ad allenarsi in questi giorni per rientrare in Canada, a Torino per il Masters 1000 di Montreal. A confermarlo, durante la presentazione, il direttore Eugène Lapierre.

“Rafael Nadal non vede l’ora di venire a Montreal, tant’è vero che le sue stanze d’albergo sono già tutte prenotate – ha detto Lapierre. Gli sono stati inviati alcuni tubetti di palline che potrà utilizzare in vista del torneo. Questa settimana dovrebbe tornare ad allenarsi”.