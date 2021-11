Tennis, Nicola Pietrangeli durissimo sulla nuova Coppa Davis

29-11-2021 12:07

Nicola Pietrangeli non usa mezzi termini per la nuova formula della Coppa Davis.

Come riporta Ubi Tennis, l’ex leggenda ha detto: “La Coppa Davis? A me fa proprio schifo, è vergognosa, il signor Dwight Davis (l’inventore, ndr) si sta girando nella tomba – e poi – Veramente, è diventata la Coppa del nonno, più di così non posso dire. Con il fattore campo era un’altra cosa. Prima bastava guardare come altri componenti delle squadre accoglievano il compagno dopo le vittorie, facevano delle feste, ora non c’è più atmosfera, si gioca solo per i soldi”.

OMNISPORT