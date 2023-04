Tennis: niente Montecarlo per Nadal e Alcaraz

I due spagnoli saltano il torneo su terra rossa per problemi fisici. Il primo non si è ancora ristabilito, il secondo ha dolore alla mano e alla colonna vertebrale

04-04-2023 12:38

Due grandi favoriti saltano l’Atp di Montecarlo. Si tratta degli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Il torneo comincia sabato. Per il maiorchino, che ha vinto 11 volte nel Principato, è arrivata la conferma sui social: “Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto”.

Si ferma pure Carlos Alcaraz: “Dopo due mesi all’estero, sono felice di tornare a casa ma triste perché ho concluso la mia ultima partita a Miami con un problema fisico. Dopo aver visto il mio medico a Murcia, annuncio che non potrò andare a Montecarlo per iniziare il tour sui campi in terra. Ho una artrite post traumatica alla mano sinistra e un fastidio muscolare alla colonna vertebrale che hanno bisogno di riposo per potermi preparare a tutto quello che verrà. Ci vediamo nel 2024 Montecarlo Masters!”.