Tennis, Ninkovic contro Nadal: “Poteva entrare in Australia?”

12-01-2022 17:55

Milos Ninkovic, centrocampista del Sydney Football club e connazionale di Novak Djokovic, accusa lo spagnolo Rafa Nadal: in un’intervista al tabloid serbo Kurir “Se sei cittadino australiano e non sei nel Paese, e hai il covid in un altro Paese, non puoi entrare in Australia per i prossimi 14 giorni. Questo vale per i cittadini australiani, ma anche per tutti gli altri. Nessuno ha posto la domanda. Ricordo che Nadal ha annunciato di essere stato contagiato il 20 o 19 dicembre ed è entrato in Australia il 30 o 31 dicembre. Come mai? Sono passate meno di due settimane”.

Il Governo australiano avrebbe insomma usato due pesi e due misure tra Djokovic e Nadal: “Novak questione politica? Molti giocatori di tennis hanno ricevuto un’esenzione basata sulla documentazione medica e solo Novak è stato imprigionato. Fin dall’inizio, questo è un gioco politico. Ogni uomo che pensa con la sua testa ne è consapevole”

OMNISPORT