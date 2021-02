Tennis, Osaka in semifinale agli Australian Open

La vincitrice degli US Open 2020, Naomi Osaka, centra l’obiettivo semifinale agli Australian Open. La tennista nipponica supera, senza nessuna difficoltà e con un doppio 6 – 2 la tennista cinese di Taipei Su Wei Hsieh (tra le rivelazioni del toreno).

L’ex numero uno al mondo ha messo a segno 7 ace in 8 turni di battuta, il 92 % dei punti fatti con la prima di servizio, 24 vincenti e nessuna palla break subita. Ora, la giapponese affronterà una tra Williams (la sua idola di sempre) e Halep. In ogni caso, visto il livello espresso fino ad ora sembra essere una delle più in forma e favorite per la vittoria finale.

OMNISPORT | 16-02-2021 10:33