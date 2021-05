Tennis, Osaka non ci siamo: fuori al secondo turno di Roma

Nulla da fare per Naomi Osaka, la terra rossa proprio non le piace e non è in grado di esprimere il suo gioco.

La nipponica, numero due al mondo delle classifiche WTA è stata eliminata al secondo turno degli Internazionali in due set dall’americana Jessica Pegula con il risultato di 7-6, 6-2 in un’ora e 29 minuti di gioco.

Rimane in gioco, invece, la numero uno al mondo Ashleigh Barty che al secondo turno batte con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 19 minuti Jaroslava Shvedova che aveva eliminato l’italiana Martina Trevisan.

OMNISPORT | 12-05-2021 14:24