Tennis, ottima vittoria di Sinner a Dubai: battuto Murray

23-02-2022 14:05

Dopo le difficoltà dell’esordio nel torneo dell’ATP di Dubai, Jannik Sinner batte Andy Murray per 7 -5, 6 – 2 e vola ai quarti di finale del torneo. L’azzurro centra così la prima vittoria con uno degli ex Fab Four, appunto lo scozzese ex numero uno al Mondo e ex vincitore di Wimbledon.

Bravo Sinner a non perdere il controllo del match: con Murray che da vero lottatore neutralizza ben 7 palle su 10. Ora il prossimo turno già domani contro l’amico, il polacco Hubert Hurkacz, compagno di doppio, che lo sconfisse lo scorso anno a Miami.

OMNISPORT