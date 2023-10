Tennis, Panatta su Sinner: "Troppe aspettative da social e stampa"

"Cosa ancora? Fatelo santo o dichiarate festa nazionale quando vince un grande slam"

06-10-2023 16:00

“Sono sicuro che vincerà un grande slam, due grandi slam. Cosa dire ancora? Si può fare santo o dichiarare festa nazionale quando vince un grande slam. È una persona straordinaria. Si dedica anima e corpo al tennis, arriverà primo probabilmente però troppe aspettative”. Così l’ex tennista Adriano Panatta a margine della conferenza stampa per la presentazione della prima edizione di ‘Un campione in famiglia’ a Generali Italia. “Ai miei tempi non c’erano i social, c’era un canale televisivo. Stiamo parlando della preistoria. Avevamo una stampa diversa da quella di oggi, molto più critica. Sinner deve fare i conti anche con questa cosa, ma per quello che ho visto per lui non è un problema, gli scivola addosso” ha continuato Panatta.