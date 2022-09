29-09-2022 17:15

Niente da fare per Jasmine Paolini a Parma. Dopo aver avuto la meglio nel derby italiano n la 26enne è uscita di scena, con un doppio 6 – 4, per mano di Danka Kovinic. La montenegrina con questo risultato raggiunge così la prima semifinale in stagione.

Grazie al percorso di questi giorni Jasmine Paolini guadagna qualche posizione e passa da n°79 a n°76.

Nell’ultimo quarto di tabellone Mayar Sherif vola in semifinale grazie alla vittoria su Lauren Davis,