Questa che è appena iniziata potrebbe essere l’ultima stagione di una leggenda del tennis italiano come Fabio Fognini. Il tennista in questi primi giorni tra Nuova Zelanda e Australia è apparso lontanissimo dai suoi livelli attuali, e il messaggio pubblicato sui social ha dato inizio a speculazioni che vorrebbero il classe 1987 nella parte ormai estremamente conclusiva della propria carriera sportiva.

Molto potrebbe dipendere anche dai risultati, ma l’ipotesi di un ritiro nel corso del 2023 non è da scartare.

Fognini non ai suoi livelli agli Australian Open

Al momento impegnato nell’avvicinamento al primo Slam della stagione, ovvero gli Australian Open, che si disputeranno a Melbourne tra il 16 e il 19 gennaio, il tennista ligure Fabio Fognini non è apparso in gran forma, almeno a giudicare dal primo torneo al quale ha preso parte, ovvero l’ATP di Auckland, in Nuova Zelanda.

Qui, Fognini è stato eliminato al primo turno dal giovane statunitense Jenson Brooksby per 6-7 (2) 6-1 6-3. Ai noti colpi da campione ha alternato le solite scenate e l’irruenza che lo ha contraddistinto nel corso della propria carriera, non un bel biglietto da visita per l’inizio della stagione.

Inoltre, agli AO affronterà subito il padrone di casa Thanasi Kokkinakis, con l’australiano che sta giocando davvero bene negli ultimi tempi e potrebbe essere un avversario molto complicato da affrontare.

Il messaggio criptico di Fabio sui social

Da cosa viene il pensiero che Fognini possa ritirarsi nel corso di questa stagione 2023? Viene precisamente da un messaggio, pubblicato sui social, in seguito all’uscita immediata dal torneo neozelandese.

In quell’occasione, il tennista ligure aveva scritto: “Nuova Zelanda! Purtroppo è giunto il momento di salutarsi… Grazie per la calorosa accoglienza e per i bei ricordi degli ultimi 15 anni”.

Al momento non esiste nulla di ufficiale, e lo stesso Fognini non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Certo è che, con un post del genere, alcuni dubbi possono naturalmente venire in superficie. Ci sarà solamente da vedere come andrà questa prima parte di stagione. Probabilmente, all’inizio della stagione nordamericana, se ne saprà di più.

La carriera di Fabio Fognini

Fognini può essere considerato uno dei tennisti italiani migliori della storia, e forse uno dei pochi a tenere alta la nostra bandiera nel periodo pre Sinner, Berrettini, Musetti e Sonego.

Il tennista nativo di Sanremo non ha mai vinto uno Slam al singolare (un quarto di finale in Francia nel 2011 è il suo miglior risultato), mentre a livello di Masters 1000 è stato in grado di vincere Montecarlo nel 2019.

Specialista della terra rossa, la sua grande forza è stata il doppio, vincendo anche l‘Australian Open 2015 in coppia con Simone Bolelli. In coppia ha anche raggiunto il suo best ranking in carriera (7° posizione), mentre in singolare non è mai andato oltre il 9° posto. Tuttavia, a livello statistico, è l’unico italiano ad essere stato in top-10 in entrambe le specialità, singolare e doppio.

Dall’umore altalenante e scostante, il suo comportamento in campo ne ha limitato di molto i successi, anche se è un aspetto che è stato in grado di limare negli anni.