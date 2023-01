12-01-2023 08:34

Il 16 gennaio comincerà l’Australian Open, il primo Slam della nuova stagione di tennis. Sono stati sorteggiati i tabelloni. Niente derby azzurri ma tante insidie per i nostri portacolori.

Australian Open, per Berrettini sfida vintage con Murray

Da lunedì 16 a domenica 29 gennaio spazio all’Australian Open 2023. Già sorteggiati i tabelloni principali. Sfida dal sapore vintage per Berrettini. Il numero uno del nostro tennis se la vedrà con Murray, ex numero uno al mondo.

Sinner aprirà il torneo contro il britannico Edmund mentre Musetti, fresco di Top 20, sfiderà il sudafricano Harris. Sonego, al primo turno, se la vedrà con il portoghese Nuno Borges. Fognini, invece, è atteso dal confronto con Kokkinakis (australiano). Dovesse superarlo, potrebbe sfidare Berrettini nel turno successivo. Nel main draw anche Bellucci che arriva dalle qualificazioni.

Tabellone Australian Open, le sfide che attendono i big

Non è stato particolarmente fortunato Nadal (campione in carica) che, al primo turno, sfiderà Draper, avversario tutt’altro che morbido. Senza il numero uno del mondo Alcaraz (infortunato), spera di arrivare fino in fondo al torneo Djokovic che comincerà il suo cammino in Australia contro Carballes Baena.

Il serbo, assente nella passata stagione per le note vicende legate alla sua non vaccinazione al Covid, non è dato in grandi condizioni fisiche ma punta a fare un grande torneo. Il match più interessante del primo turno è sicuramente Thiem-Rublev.

Tabellone femminile, tutte le partite delle azzurre

Tanta voglia di far bene da parte anche delle numerose azzurre presenti nel main draw del torneo (ci è arrivata anche Stefanini). Si parte con la bellissima sfida Giorgi-Pavlyuchenkova. Per la marchigiana, un’avversaria decisamente tosta. Attenzione alla Trevisan, attesa da un match con una qualificata.

La Bronzetti sfiderà la tedesca Siegemund mentre è la Rybakina (testa di serie N.22 del torneo) l’avversaria della Cocciaretto. Non facile neppure il match della Paolini che scenderà in campo contro la Samsonova.