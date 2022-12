23-12-2022 08:44

Rafa Nadal non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Se il fisico lo sorreggerà, il 36enne fuoriclasse spagnolo proverà ad essere ancora protagonista nel nuovo anno.

Le prossime tappe di Nadal e il suo grande sogno

In una lunga intervista a Marca, Rafa Nadal ha svelato i suoi piani per l’immediato futuro. Dal 26 al 31 dicembre sarà protagonista alla United Cup poi proverà ad esserci al primo Slam della stagione, a Melbourne (senza giocare nessun torneo preparatorio: “Non l’ho mai fatto”). Da ricordare che lo scorso anno ha vinto gli Australian Open.

Dopo aver vinto tutto in carriera, il maiorchino ha ancora un sogno nel cassetto: “In un mondo ideale, mi piacerebbe giocare un’ultima volta la Coppa Davis per divertirmi in quella che è la competizione a squadre più prestigiosa nel nostro sport. Purtroppo non sempre le cose vanno come si spera”.

Nadal avvisa Alcaraz, Sinner e la nuova generazione

Rafa Nadal è conscio del fatto che il tempo non risparmia nessuno. L’era dei Big Three è al capolinea. Un’occasione d’oro per le nuove leve (compreso l’azzurro Jannik Sinner) di prendersi il proscenio.

“Quando sono arrivati ​​Zverev, Medvedev o Tsitsipas, Federer, Djokovic ed io eravamo ancora ad un livello molto alto. Questa nuova generazione ha più opzioni rispetto ai nostri precedenti rivali perché adesso, dopo il ritiro di Roger, Novak ed io stiamo giocando sempre meno tornei”.

Nadal punta tutto sul connazionale Alcaraz

Rafa Nadal si è soffermato anche su chi potrebbe essere il re della nuova epoca. La scelta è ricaduta su Carlos Alcaraz, suo connazionale e rivelazione assoluta dell’ultimo periodo.

“Carlos credo sia destinato a segnare un’epoca. Normalmente uno è speciale quando gioca bene a tennis… Quando dico che lui è speciale intendo che è molto veloce, che colpisce molto forte, che ha una grand dritto e un grande rovescio e che ha la mentalità giusta per essere un grande giocatore di tennis”.