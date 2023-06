Tennis, Raducanu: "A volte penso che non avrei voluto vincere gli US Open"

Nel 2021 vinse a NY arrivando dalle qualificazioni

19-06-2023 13:51

Nel settembre 2021, provenendo dalle qualificazioni l’inglese Emma Raducanu vinceva gli US Open lasciando tutti di stucco.

Dopo la vittoria della prova Slam tanti però sono stati i problemi fisici e di rendimento. A oggi la Raducanu è ai box dopo l’ennesima operazione. Ne ha parlato in una lunga e schietta intervista concessa al The Sunday Times: “Dopo la vittoria allo US Open ho avuto molte battute d’arresto. Io sono resiliente, la mia tolleranza è alta, ma non è facile”. Raducanu arriva anche a dire: “A volte penso che non avrei voluto vincere lo US Open”.

Ricordando il match della finale di NY, spiega: “Ero molto nervosa prima del match, ma quando ho iniziato a giocare sono entrata nel flusso. Mi è successo solo due volte nella mia carriera e quella partita è stata una tra le due. Stavo vivendo il momento; non pensavo; il mio corpo si muoveva da solo”.

E sui problemi fisici: “I dolori sono aumentati l’estate scorsa dopo Wimbledon. Avevo iniziato un percorso con un nuovo coach ed ero molto motivata a giocare, ma mi sono allenata troppo. Facevo molte ripetizioni e proseguivo a giocare anche con il dolore; questo perché non volevo essere percepita come una ragazza debole”.