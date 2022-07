Tennis, Raducanu ha scelto: ecco il nuovo coach

28-07-2022 13:07

Nuovo cambio di guarda nel team di Emma Raducanu, che dopo una annata a dir poco complessa, dovrà difendere i punti dello scorso US Open poi vinto. Stando a quanto riporta il Daily Mail, la tennista britannica, giocherà nel weekend a Washington seguita dall’ex tennista russo Dimitry Tursunov.

Se la Raducanu dovesse riuscire a ottenere buoni risultati allora la collaborazione dovrebbe divenire fissa. Tursunov, che in passato è stato in top 20, ha seguito già altre tenniste come Elena Vesnina, Arina Sabalenka e Anett Kontaveit. Quest’ultima è stata portata fino in top 10.

Quest’anno ha cambiato diversi allenatori e ha faticato a trovare continuità nei risultati: nel 2022 nove successi e 12 k.o., con il punto più alto dei quarti di finale raggiunti a Stoccarda. Da maggio, non riesce a vincere due partite consecutive in un torneo. Dopo Washington, da programma, è attesa a Toronto e Cincinnati prima di rimettere piede allo US Open da campionessa in carica.