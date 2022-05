Tennis, Raducanu: "Le cose sono cambiate ma ho più consapevolezza"

26-05-2022 12:26

Emma Raducanu, che per sua stessa ammissione non aveva grosse aspettative sulla stagione su terra, è già uscita di scena al Roland Garros per mano di Alexandra Sasnovich.

La britannica nel post match ha fatto un bilancio di queste ultime settimane: “Penso di essere decisamente diventata più forte mentre la stagione su terra andava avanti. Ci vuole semplicemente molto di più per vincere il punto su questa superficie e, se colpisci la palla piatta, non fa molto; è come se avessi ancora molta strada da fare su questa superficie, ma nel complesso, direi che ho sicuramente avuto una buona prima esperienza sulla terra. Penso di poter sicuramente migliorare molto di più di quello che sono in questo momento”

E sul rapporto con le sconfitte: “Penso che prima avrei lasciato che le sconfitte mi influenzassero più di quanto non lo facciano adesso. Ora guardo tutto come una lezione, e so esattamente dove ho sbagliato, dove posso migliorare, dove le altre sono meglio. Considero tutte queste partite come un buono strumento per insegnarmi dove migliorare il mio gioco”.

Infine spiega: “Ma sono esattamente la stessa persona di 12 mesi fa, anche se le cose intorno a me sono un po’ cambiate. Solo che mi sento come se avessi molta più consapevolezza ed esperienza ora”.