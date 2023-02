Tennis, ranking WTA: Giorgi torna in top 50

Al comando del ranking ancora una volta Iga Swiatek

27-02-2023 15:35

Nonostante la sconfitta, la terza in una finale, Iga Swiatek continua a essere saldamente in vetta al ranking WTA. Risale in classifica la sua avversaria, Barbora Krejcikova che l’ha battuta per ben due volte, a ottobre a Ostrava e nel weekend a Dubai. La ceca guadagna 14 posizioni, rientra in top 20 e diventa numero 16.

Buone nuove anche in chiave azzurra con Camila Giorgi, in virtù della vittoria in Messico, al Merida Open, rientra nelle top 50: ora sono tre le azzurre entro le cinquanta, con la marchigiana ci sono anche Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.

Ora la Giorgi, ha pochi punti da difendere: questa settimana è attesa a Monterrey e potrebbe guadagnare altri punti importanti.