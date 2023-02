Tennis, sconfitta a Rio per Musetti: ma resta nei Top 20

L'azzurro è attualmente il numero 18 al mondo e può essere scalzato soltanto da un altro avversario prima dell'aggiornamento della classifica di lunedì 27 febbraio

21-02-2023 12:26

A livello di classifica Atp, per Lorenzo Musetti è stata una sconfitta indolore quella di Rio de Janeiro, al torneo Atp 500, contro il cileno Nicolas Jarry. L’azzurro, deludente in questo scorcio di stagione, resterà infatti nella Top 20 dei migliori al mondo, che sarà aggiornata lunedì prossimo. Attualmente, Musetti è numero 18 con 1.855 punti e può essere superato soltanto dall’australiano Alex de Minaur, dovesse vincere il torneo Atp 250 di Marsiglia. Il prossimo appuntamento per Musetti saranno i Masters 1000 degli Stati Uniti, seconda grande competizione dopo gli Australian Open.