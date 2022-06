Tennis, scossone Sinner: congedato il fisioterapista

08-06-2022 13:58

Jannik Sinner, tormentato dai problemi fisici negli ultimi mesi prova a correre ai ripari. Dopo essere passato da Riccardo Piatti a Simone Vagnozzi come coach ha deciso di dare un altro scossone.

Si è infatti interrotto oggi, 8 giugno, il rapporto con Paolo Cadamuro attuale fisioterapista dell’altoatesino entrato nello staff tecnico a Marzo insieme a Simone Vagnozzi e al preparatore atletico Davide Cassinello.

Sui social il congedo ufficiale di Cadamuro si congeda: “È stata un’esperienza fantastica! Jannik ti faccio un grosso in bocca al lupo per il resto della tua carriera”. Non è ancora dato sapere chi prenderà il suo posto.

Di certo l’anno non è stato particolarmente fortunato per l’azzurro con l’ultimo ritiro agli ottavi del Roland Garros contro Rublev dopo i precedenti a Indian Wells e Miami.