Tennis, Sinner a Sofia: "Mi sento bene"

27-09-2022 19:24

Jannik Sinner giovedì scenderà in campo a Sofia, torneo che ha vinto due volte.

L’azzurro, reduce dalla Coppa Dabis, ha parlato delle sue sensazioni: “Mi sento bene e sono contento di essere qui, per me è un posto speciale vista la mia prima vittoria nel circuito. Non sarà facile riconfermarsi per la qualità del torneo, considerando che ai nastri di partenza ci sono giocatori di grande livello come Dimitrov e Carreno Busta.

Il mio obiettivo è quello di esprimere il mio miglior tennis e quindi dimostrare di essere in crescita rispetto a quanto ho fatto in passato. Io sono convinto di fare bene, ma vedremo poi cosa accadrà. Ogni stagione è diversa dalle altre e sarà il campo a parlare”.