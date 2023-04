Tennis, Sinner agli ottavi di Barcellona: eliminato Schwartzman

L'altoatesino ha battuto l'argentino per 6-2 6-4

19-04-2023 14:36

Nessun problema per Jannik Sinner.

L’altoatesino in un’ora e 40 minuti di è sbarazzato di Diego Schwartzman come già successo a Montecarlo non è riuscito a essere pericoloso ed è stato sconfitto per per 6-2 6-4. Per l’argentino tanti problemi al servizio.

Sinner approda così agli ottavi dell’atp 500 di Barcellona. Ha ottenuto più punti dalla seconda che dalla prima.

In giornata spazio anche per gli altri italiani: Lorenzo Musetti gioca ai sedicesimi contro Kubler e poi Arnaldi giocherà contro Evans.