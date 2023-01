Tennis, Sinner ai quarti di finale di Adelaide. Battuto Kokkinakis

05-01-2023 12:17

Jannik Sinner c’è.

L’azzurro batte, nel torneo di Adelaide 1, l’idolo di casa Kokkinakis e accede ai quarti di finale della manifestazione australiana.

Il 21enne di Sesto Pusteria, n.15 del ranking, ha sconfitto 76(2) 64, dopo oltre due ore di partita, l’australiano Thanasi Kokkinakis, n.93 ATP, in tabellone grazie ad una wild card e campione in carica.

Venerdì (alle 3.30 in Italia) Sinner, al 25esimo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, si giocherà un posto nelle semifinali con lo statunitense Sebastian Korda, n.33 ATP: il tennista allenato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha vinto con due tie-break l’unico precedente con il 22enne figlio d’arte” di Bradenton, Florida, disputato negli ottavi sul cemento di Washington nel 2021.

“Contro di lui sono sempre grandi battaglie: mi ricordo ancora quella di Cincinnati. Grazie al pubblico che mi ha sostenuto nonostante giocassi contro un tennista di casa – ha commentato Sinner -. Il sole all’inizio ci ha creato qualche problema. Sono contento di essere riuscito ad alzare il livello del mio tennis nel tie-break del primo set, dopo essere stato anche un po’ fortunato sulla quarta palla-break che avevo annullato. Dentro di me provo emozioni grandi ma cerco comunque di apparire calmo in ogni momento”. Inevitabile la domanda sul rapporto con il coach australiano Cahill: “Non credo di dover insegnare nulla a Darren ma lui ha tanto da insegnare a me. Comunque devo dire che il metodo con cui mangia gli spaghetti è abbastanza buono…”.