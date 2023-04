Tennis, Sinner e Djokovic regalano spettacolo in città a Montecarlo

L'atleta azzurro e il serbo numero uno del mondo si sono esibiti nel cuore del Principato davanti a molti appassionati, a poche ore dall'inizio del Masters 1000.

08-04-2023 17:23

Ci siamo quasi. La stagione 2023 sulla terra rossa sta per iniziare e il primo grande appuntamento è l’attesissimo Masters 1000 di Montecarlo. Torneo dove mancheranno grandi nomi come Carlos Alcaraz, Rafael Nadal e Felix Auger-Aliassime. Ma dove ci saranno anche tanti altri big come Novak Djokovic, Daniil Medvedev e l’azzurro Jannik Sinner.

Montecarlo, possibile quarto fra Sinner e Djokovic

Con i vari forfait, Sinner è diventato così il numero sette del tabellone di Montecarlo e pertanto il suo torneo inizierà dal secondo turno. Ma il sorteggio non è stato comunque molto benevolo, dato che ai quarti di finale ci potrà essere lo scontro con il serbo Djokovic, il numero uno del mondo, che tornerà in campo dopo aver saltato i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Prima di Sinner, Djokovic potrebbe affrontare un altro italiano. Infatti, anche Lorenzo Musetti è nella stessa parte del tabellone e l’incrocio con il serbo avverrebbe agli ottavi. Lì dove per Sinner ci potrebbe essere l’ostacolo polacco Hubert Hurkacz. Dall’altra parte del tabellone favoriti d’obbligo Medvedev, vincitore in finale a Miami su Jannik, e il greco Stefanos Tsitsipas.

Montecarlo, l’esibizione di Sinner e Djokovic

A qualche ora dall’inizio del Masters 1000 di Montecarlo, proprio Sinner e Djokovic hanno deciso di esibirsi nel cuore della città del Principato con alcuni scambi davanti a molti tifosi e appassionati di tennis. Un momento anche molto divertente fra i due con il sorriso sulle labbra e qualche scherzo, ma che potrebbe diventare presto qualcosa di più.

Un bell’incrocio quindi fra due grandi protagonisti del tennis mondiale, che per l’appunto potrebbero ritrovarsi uno contro l’altro ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Uno scambio con meno tensione rispetto a una classica partita, che potrebbe però aver rappresentato un semplice antipasto del loro prossimo scontro ufficiale.

Montecarlo, gli obiettivi di Sinner e Djokovic

Dopo aver saltato i due grandi e importanti Masters 1000 americani, Djokovic ha tutte le intenzioni di iniziare al meglio la stagione sulla terra rossa per poi provare a rivincere tra qualche settimana il Roland Garros in quel di Parigi. È il numero uno del ranking ATP e con il forfait di Alcaraz vuole allungare ancora un po’ il margine in classifica.

Sinner è invece reduce dalla semifinale di Indian Wells e dalla finale di Miami, con cui si è riportato in top-ten. Ora è anche quarto nella Race ATP verso le Finals 2023, ma potrebbe diventare subito terzo scavalcando Alcaraz. Così solo Medvedev e Djokovic, in campo a Montecarlo, sono più in forma di Jannik, che ancora insegue il suo primo Masters 1000.