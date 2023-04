Tennis: Monaco fa una dura previsione su Alcaraz, poi striglia Sinner

Il commentatore di Eurosport ha analizzato il modo di giocare del tennista spagnolo e ha anche commentato la situazione dell'azzurro. Inoltre, un pronostico su Montecarlo.

05-04-2023 21:00

Il lungo mese negli Stati Uniti d’America si è concluso con la sconfitta in finale di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami contro Daniil Medvedev. Un ultimo atto amaro dopo la grande gioia della vittoria su Carlos Alcaraz in semifinale. I due sono destinati a sfidarsi tante altre volte negli anni a venire, ma forse entrambi avranno bisogno di cambiare qualcosa nel proprio stile di gioco.

Alcaraz, i problemi di gestione per Monaco

Guido Monaco, commentatore tecnico di tennis per Eurosport, ha analizzato infatti il modo di giocare del tennista spagnolo nell’ultima puntata di TennisMania e non è stato affatto tenero: “Alcaraz deve imparare a gestirsi perché se va avanti così finisce con le stampelle a 22 anni. Non può fare 80 spaccate a ogni partita, nonostante sia un atleta molto dotato”.

Monaco ha quindi aggiunto su Alcaraz: “Ha parlato di un problema alla mano sinistra e alla schiena. Gli è andata bene, visto che ha passato metà del torneo in spaccata, è una cosa che deve imparare. Djokovic, che ha un tipo di gioco difensivo simile, centellina certe giocate. Carlos è esuberante ai massimi livelli e si espone a qualche infortunio di troppo“.

Sinner, il livello da raggiungere per Monaco

Oltre ad Alcaraz, Monaco si è soffermato sulle condizioni fisiche di Sinner: “È un ragazzo con grandi sollecitazioni e non è scontato recuperare. Forse aveva un po’ di febbre, non credo che soffra il caldo o che non sia in grado di gestire sforzi prolungati. È arrivato in semifinale a Indian Wells e in finale a Miami, non capisco perché ricercare nella condizione fisica un problema“.

Monaco pensa anche che tre giocatori per ora siano ancora un gradino sopra a Sinner: “Djokovic, Alcaraz e Medvedev sono più o meno alla pari, mentre credo che Jannik che abbia più margine per il momento. Questo perché nei confronti diretti ha battuto solo lo spagnolo con una certa continuità. Di sicuro potrà vincere, ma oggi è un po’ dietro rispetto ai tre“.

Montecarlo, il pronostico di Monaco

Adesso sta per iniziare la stagione della terra rossa che culminerà fra due mesi con il Roland Garros. Prima però, la settimana prossima, ci sarà il Masters 1000 di Montecarlo. Lì non ci saranno tre big come Rafael Nadal, Felix Auger-Aliassime e lo stesso Alcaraz per recuperare la condizione migliore. Però tornerà in campo il numero uno del mondo Novak Djokovic.

Ci sarà anche Sinner, che con i vari forfait si presenterà da testa di serie numero sette. Il pronostico di Monaco è però su un’altra persona ancora: “Stefanos Tsitsipas favorito numero uno, avendo vinto due volte quel torneo, Djokovic e Sinner appena dietro”.