Tennis, Monte Carlo perde pezzi: dà forfait anche Auger-Aliassime

Dopo Nadal e Alcaraz anche il canadese salta il Masters su terra rossa

04-04-2023 14:13

Fioccano le brutte notizie per gli organizzatori di Monte – Carlo. Il primo Masters 1000 sulla terra non vedrà la partecipazione di Alcarz, Nadal e anche Auger-Aliassime.

Il canadese numero 7, questa mattina, tramite Instagram ha spiegato che non giocherà il torneo a causa di un problema al ginocchio sinistro maturato nelle ultime settimane.

Il tennista ha scritto: “Purtroppo devo annunciare il mio ritiro dalla Rolex Montecarlo Masters di quest’anno. È un evento che attendo con impazienza ogni anno, ma nelle ultime settimane ho avuto problemi al ginocchio sinistro e ho deciso che era la decisione più intelligente quella di prendermi un po’ di tempo libero per poter guarire e recuperare completamente prima del mio prossimo torneo al Mutua Madrid Open. Grazie come sempre per il vostro sostegno e spero di rivedervi presto in campo”