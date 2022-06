Tennis, per Sinner l'erba è indigesta: k.o a Eastbourne

22-06-2022 18:53

Continua a fare fatica Jannik Sinner in questo 2022. L’azzurro al debutto sull’erba, dimostra ancora una volta di non avere il giusto feeling con questa superficie. Oggi, così dopo settimane di stop a seguito del problema fisico riscontrato al Roland Garros è tornato nel circuito.

Un rientro con k.o: l’altoatesino, lotta, ma si arrende in tre set per 6-3, 3-6, 6-3 contro Paul. Una sconfitta avvenuta sotto gli occhi del nuovo super coach l’australiano Darren Cahill (che ha iniziato a seguire Sinne insieme a Simone Vagnozzi) allenatore anche in passato di Hewitt e della Halep.

Ora non ci sarà molto tempo per pensare alla sconfitta: l’italiano andrà subito a Londra per cercare almeno di prendere confidenza con l’erba londinese di Wimbledon. Non un giorno troppo fortunato visto che oggi anche Lorenzo Sonego è uscito di scena dal torneo.