Tennis, Sinner: "Non è colpa del mal di schiena, ma mia"

Jannik Sinner non cerca alibi. L’azzurro, numero 34 del mondo delle classifiche ATP, ha perso, ieri 24 febbraio al primo turno dell’ATP di Montpellier. L’altoatesino si è arreso allo sloveno Aljaz Bedene in tre set e si è arreso anche al mal di schiena.

Eppure i problemi fisici non hanno portato, secondo quanto sostiene lo stesso Sinner alla sconfitta: “Il mal di schiena non ha inciso affatto, è al 100 % colpa mia e del mio gioco. Quando ci siamo sfidati a Melbourne sono stato molto più aggressivo, oggi ho fatto un casino ed è una giornata davvero dura per me”.

E poi: “Devo imparare da questa sconfitta, la mia idea di gioco odierna era sbagliata. Sono senza parole e non so dirvi precisamente perché oggi ho perso. Nei prossimi giorni parleremo con il mio coach e proverò a capire precisamente dove ho sbagliato”.

OMNISPORT | 25-02-2021 13:20