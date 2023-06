Tennis, Sinner: "Non ho molta fiducia su erba"

Il tennista ha parlato in vista dei tornei su erba

19-06-2023 12:41

Non è un momento particolarmente felice per Jannik Sinner subito fuori in Olanda e impegnato questa settimana con Halle in preparazione di Wimbledon.

Dopo aver perso contro Emil Ruusuvuori ora, come spiegato a Gazzetta dello Sport, scenderà in campo per ritrovare condizione e sensazioni.

“Non ho punti da difendere questa settimana: andrò in campo felice – ha detto – con il sorriso sulle labbra e con l’intenzione di godermi ogni istante – poi ammette – non mi sento ancora in completa fiducia su questa superficie, ma la confidenza la posso costruire ogni giorno in allenamento o cercando di vincere match. Vedremo come andrà”.

“Prima di Wimbledon dello scorso anno avevo sempre perso su erba. Ero arrivato a Londra senza aspettative, poi partita dopo partita sono cresciuto, quindi so che sul verde posso giocare bene

L’anno scorso a sorpresa l’altoatesino riuscì a giocare bene a Wimbledon, sconfitto solo al quinto set da quello che poi avrebbe vinto lo Slam, ovvero Djokovic.

“L’erba influisce più dal punto di vista mentale che da quello fisico. Non ci sono molti scambi, ed è per quello che devi sempre essere pronto e avere tempi di reazione rapidi. Voglio presentarmi a rete più spesso, anche perché se non lo fai sul verde hai più possibilità di perdere”.

E poi sul futuro: “So che gli ultimi tornei non sono andati bene, ma non importa. Sono messo bene nella race per Torino, sono in top 10 e devo ancora compiere ventidue anni. Ho tempo davanti a me”.