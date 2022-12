Tennis, Sinner: "Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione"

24-12-2022 14:25

Jannik Sinner non ha vissuto un anno semplice e ora si prepara però al 2023 con tanti obiettivi e speranze.

A Corriere dello Sport ha detto: “La stagione è stata complicata, non lo nascondo. Eppure, nonostante tutto, ci sono tanti aspetti positivi che mi porto nel nuovo anno. Il punto è che vari problemini fisici mi hanno fermato sul più bello in tornei importanti. Agli ottavi di Parigi, ma anche ai quarti di Miami e Roma. La gente ricorda questo e anch’io ci penso. Ma poi faccio un’analisi più complessiva e razionale e come dicevo, la stagione pur difficile e complicata, ha tanto di positivo“.

Sul cambio di allenatore con Vagnozzi e Cahill, Sinner dice: “Sono cresciuto al servizio, nel gioco a rete e più in generale nelle variazioni. La velocità della mia prima di servizio è migliorata, ho fatto più aces e servizi vincenti. Abbiamo lavorato sulla tecnica della volée e soprattutto sul timing tra attacco e volée. Tatticamente abbiamo aggiunto delle variazioni come la smorzata e il serve and volley. L’importante è capire in che momento dello scambio o del punteggio utilizzarle. Per questo non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione“.

Infine, sul 2023: “Certamente punto ad essere presente alle Nitto ATP Finals di Torino, davanti al pubblico italiano. Significherebbe essere nei migliori otto giocatori dell’anno e aver disputato una buonissima stagione”.