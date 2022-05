Tennis, Sinner vicino a sorpassare Berrettini nel ranking

22-05-2022 12:20

Non sono mesi semplici per Matteo Berrettini, fermo ai box a seguito dell’operazione alla mano. L’azzurro del tennis perderà anche diversi punti nel ranking dopo aver deciso di saltare il Roland Garros e dopo la decisione dell’ATP di non assegnare i punti a Wimbledon.

Ecco perché Sinner già a Parigi e non avendo particolari punti sull’erba da difendere è vicino a sorpassare in classifica il tennista romano diventando così il numero uno d’Italia. A Parigi il sorteggio è stato fortunato.

Si trova dalla parte bassa del tabellone, quella opposta a Djokovic, Alcaraz e Nadal e al primo turno sfiderà il qualificato Bryan Fratangelo.

OMNISPORT