Tennis, Sonego ci crede: "Medvedev non gioca da un po' su terra"

Il torinese ha battuto in un match al cardiopalma Ugo Humbert.

12-04-2023 12:45

Lorenzo Sonego nel primo turno di Montecarlo, ha battuto in rimonta Ugo Humbert per 3-6, 7-5, 7-5.

“È proprio lì che mi piace giocare – ha detto in conferenza stampa – Quando ci sono delle difficoltà ho più stimoli a superarli. A volte va bene, a volte male, ma più la partita è in bilico e più mi piace giocare”.

Al prossimo turno sfiderà Medvedev, tra i più in forma del circuito ma non propriamente performante su terra. “È una partita dura, lui è uno molto solido.Secondo me può giocare su tutte le superfici poi magari gioca meglio sul veloce. È da un po’ che non gioca sulla terra e quindi ovviamente è un po’ più giocabile però è sempre un giocatore difficile da affrontare, molto solido e che si muove bene”.