Dopo la convincente vittoria su Berrettini subito una sconfitta per il torinese

14-06-2023 13:19

Si ferma al secondo turno il torneo su erba di Stoccarda, ATP 250, di Lorenzo Sonego.

Dopo la convincente vittoria contro l’amico Berrettini l’azzurro ha perso contro O’Connell con il punteggio di 7-6, 6-3. Una nuova battuta d’arresto per il torinese che alterna momenti di buon tennis e sconfitte.

Ora, Sonego, tornerà in campo la prossima settimana, ancora in Germania, nell’ATP 500 di Halle. In tabellone anche Sinner.