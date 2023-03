Tennis, Sonego: “Ho espresso il meglio di me stesso”

Il piemontese ha superato Tiafoe a Miami: “Soprattutto al servizio oggi ho avuto una resa importante”

28-03-2023 09:17

Dopo la vittoria contro Frances Tiafoe che lo ha proiettato agli ottavi del Masters 1000 di Miami, Lorenzo Sonego è naturalmente felice: “Sono molto contento, sono riuscito a esprimere in campo il meglio di me stesso. Lavoro tanto in allenamento per questo e nella partita di oggi soprattutto al servizio ho avuto una resa importante”.

Sonego non si è deconcentrato neanche quando la pioggia ha interrotto il match: “Sono rimasto concentrato sul mio obiettivo, avevo ottime sensazioni e sapevo che, giocando in questa maniera, avrei potuto ottenere il risultato. Ringrazio il mio team che mi supporta sempre”.