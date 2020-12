Tennis, Sonego: "Nadal ha un ritmo impressionante"

Il tennista torinese, reduce dall’esperienza all’Academy di Manacor, ha raccontato la settimana passata in Spagna. Grazie alla finale conquistata in Austria, l’azzurro è riuscito a chiudere l’anno da numero 33 del mondo ed ora non vede l’ora di tornare in campo per competere contro i migliori tennisti del mondo.

Durante il periodo di off-season, Sonego ha avuto la possibilità di allenarsi con Rafael Nadal ed in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato di questa importante esperienza: ““Nadal ha un ritmo impressionante. Bisogna alzare l’attenzione. Tï abitua a giocare a un ritmo molto più alto. Per questo serve molto allenarsi con lui” , ha spiegato Sonego. “II tempo è stato buono, quindi abbiamo giocato sempre all’aperto”.

OMNISPORT | 23-12-2020 16:22