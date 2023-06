Tennis, Swiatek si ritira e Bronzetti vola in finale

Terza finale a livello WTA per l'azzurra

30-06-2023 12:33

Buone notizie per Lucia Bronzetti. L’azzurra vola automaticamente in finale al Bad Homburg Open (WTA250) grazie al ritiro della numero uno al Mondo, Iga Swiatek.

L’annuncio della polacca attraverso Twitter. “Sono davvero dispiaciuta, ma devo ritirarmi dalla partita oggi. Ho passato una notte agitata a causa della febbre e di una possibile intossicazione alimentare. Non sono in grado di giocare oggi e ho bisogno di prendermi cura di me stessa. Spero di star bene presto. Il vostro supporto a Bad Homburg è stato fantastico, grazie”.

Nessun problema di altro tipo che dovrebbe compromettere la sua partecipazione aWimbledon, in partenza lunedì.