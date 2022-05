Tennis, Thiem non c'è: subito out al Roland Garros

22-05-2022 14:21

Ancora un nulla da fare per Dominic Thiem. L’austriaco che è tornato da qualche settimana nel circuito maggiore non è ancora riuscito a vincere un match. Oggi, 22 maggio, all’esordio al Roland Garros ha subito perso in tre set per 6-3 6-2 6-4 contro il boliviano Dellien. La forma fisica è lontana e il processo di recupero sta durando più di quelle che volevano essere le previsioni.

Qui l’austriaco è stato semifinalista nel 2016 e nel 2017 e finalista nel 2018 e 2019. Avanza, invece, il bulgaro Grigor Dimitrov in un ottimo momento e che batte con un triplo 6 – 1 l’americano Marcos Giron.



