Tennis, Thiem torna a parlare delle sue condizioni e del rientro in campo

Non è stata una bella stagione per il tennista austriaco Dominic Thiem praticamente in infermieria per tutto il 2021. L’austriaco si è raccontato ai microfoni di Eurosport a poche ore dalla finale dello US Open, che l’anno scorso vinse lui in finale contro Zverev e a poche ore dal possibile record di Djokovic.

“Novak Djokovic e il Calendar Slam? È una pressione enorme, qualcosa che possiamo solo immaginare, vincere uno Slam per me ha richiesto uno sforzo mentale incredibile ed il Calendar Slam è qualcosa di unico e straordinario, penso che non ero neanche nato l’ultima volta che è avvenuto ciò.

Da un lato vorrei essere nei suoi panni, ma dall’altro penso che forse è meglio essere nei miei. Oggi potremmo assistere a qualcosa che non vedremo mai più, è l’occasione del secolo e dobbiamo essere grati di avere questa possibilità“.

E poi sulle sue condizioni: “Spero di tornare nel primo torneo del 2022, il polso è guarito ed ora posso iniziare il lavoro con la racchetta. A dire il vero toglierò il gesso a fine Settembre ed ad Ottobre voglio iniziare ad allenarmi seriamente. Solitamente non vedo il tennis, ma ora sono fermo per infortunio e vedere tennis può essermi utile. Sono rilassato, ho visto qui a New York un ottimo tennis, ci sono tante promesse interessanti e già studio la tattica contro di loro“.

OMNISPORT | 12-09-2021 12:34