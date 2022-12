Tennis, Tiafoe su Federer: "Roger come Jordan"

19-12-2022 21:38

Secondo Frances Tiafoe, Roger Federer è il più grande di tutti i tempi e l’equivalente tennistico della leggenda NBA Michael Jordan.

Federer si è ritirato nel settembre di quest’anno dopo una delle carriere di maggior successo nella storia del tennis, avendo vinto il suo primo Grande Slam a Wimbledon nel 2003 e avendone vinti poi altri 19. Giocando in una delle epoche più competitive del tennis maschile, insieme a Novak Djokovic e Rafael Nadal, Federer ha infatti vinto 20 titoli del Grande Slam prima di ritirarsi all’età di 41 anni.

Tiafoe, 19° al mondo, è un grande appassionato di NBA e ha trovato un parallelismo cestistico per Federer nella figura di Jordan, che ha vinto sei anelli NBA negli anni ’90 e cinque premi MVP.

Alla domanda su quale giocatore NBA paragonerebbe a Federer, Tiafoe ha risposto a The Old man and the Three Podcast: “Direi MJ. Pensi a MJ e pensi che quel “fratello” fosse pazzo e pensi a Federer… tutto quello che hanno fatto, ti mette in soggezione ogni volta che li guardi”.

Alla domanda se il paragone con Jordan significhi che considera Federer il più grande tennista di sempre, Tiafoe ha risposto: “Assolutamente sì. Anche se Rafa [Nadal] ha vinto più grandi slam”.