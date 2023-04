Tennis: Tiafoe vince l'ATP Houston 250

Decisiva la vittoria contro Etcheverry

10-04-2023 11:43

Dopo un tour de force di quattro turni in due giorni, si è concluso l’ATP 250 di Houston. Dopo che il Texas è stato teatro di un violento nubifragio, tra tutti coloro che hanno saputo resistere a tali condizioni è stato Frances Tiafoe, laureatosi poi vincitore del torneo. L’americano si è imposto in finale sull’argentino Tomas Martin Etcheverry, questo gli vale altresì il balzo al numero 11 del mondo.

Nella prima semifinale Tiafoe mette il turbo nella maniera giusta: nessun break subito, neache una palla break concessa, grande sicurezza ed elevata superiorità verso il suo avversario. L’olandese Gijs Brouwer tiene per un set e mezzo, ma crolla nel finale ed il 6-4 6-1 è frutto dell’andamento del match.

Nella seconda semifinale Etcheverry ha la meglio superando il tedesco Yannick Hanfmann. Dopo un primo parziale soddisfacente, il momendo decisivo nel secondo set arriva al settimo game vinto ai vantaggi dal sudamericano, alla quarta chance di break e dopo averne lasciate per strada tre di fila. Pochi minuti e arriva l’approdo alla finale.

Nell’atto conclusivo è proprio il venticinquenne statunitense ad avere la meglio, nonostante il match in saluta. Particolarmente è costretto a due tie-break: il primo vinto per 7-1, il secondo dopo un parziale quasi sprecato. Break per il 3-2, battuta persa sul 5-4. C’è tanto equilibrio nelle fasi decisive, fino all’8-6 che determina il 7-6(1) 7-6(6) conclusivo.