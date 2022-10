Tennis: trionfi per Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto

30-10-2022 12:54

Domenica da incorniciare per il tennis femminile azzurro, che celebra due vittorie con Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

La Paolini si è aggiudicata il torneo ITF a a Les Franqueses del Valles, in Spagna, superando in finale in due set per 6-4, 6-4 l’ucraina Katerina Kozlova Baindl.

Il successo permette alla tennista toscana di fare un balzo di quindici posizioni nella classifica WTA, risalendo al 63esimo posto, e di tornare ad essere la numero tre d’Italia dietro a Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

Applausi anche per Elisabetta Cocciaretto, numero 64 del mondo, che ha vinto in Messico il torneo ITF di Tampico piegando la tennista polacca Magdla Linette, numero cinque del seeding, con il punteggio di 6-7, 6-4, 1-6. L’azzurra ha chiuso una settimana favolosa, che l’ha vista battere altre tenniste più quotate come la Bouzkova, la Osorio Serrano e la Zhu Lin.