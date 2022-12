Tennis, Tsitsipas punta alla prima vittoria di uno Slam

27-12-2022 15:11

Riparte la stagione tennistica anche per Stefanos Tsitsipas, impegnato con la sua Grecia con la United Cup.

Il tennista, come molti colleghi, ha così parlato in conferenza stampa rispondendo soprattutto alla domanda sugli Slam, che ancora non ha mai vinto. «La gente mi chiede se sono pronto a vincere uno Slam. Non lo saprò finché non accadrà davvero. In Australia mi sento a casa. L’atmosfera mi sembra molto familiare. Mi sento molto a mio agio a stare qui, con gli australiani, è come se fossi uno di loro».