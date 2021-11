Tennis, Volandri: "Croazia? Partita difficile"

29-11-2021 12:21

Filippo Volandri, capitano della Coppa Davis a “Gazzetta dello Sport”, ha parlato della sfida dell’Italia contro la Croazia.

“Sarà una partita difficile, non ce lo nascondiamo. Loro hanno un campione Slam come Cilic che la Coppa Davis l’ha pure vinta e dunque sa come gestire questo tipo di tensioni. Il doppio è fortissimo, sono i campioni olimpici: sarà una battaglia dura. Noi abbiamo rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Sinner e Sonego hanno impattato benissimo la competizione, il doppio Fognini-Sinner ha superato il test”.

OMNISPORT