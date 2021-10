Tennis, Volandri sommette su Sinner e sulla Coppa Davis

Filippo Volandri, da qualche mese C.T dell’Italia del Tennis di Coppa Davis, si coccola i suoi campioni e in particolar modo Jannik Sinner. L’ex tennista ha parlato a “Gazzetta dello Sport” dopo la vittoria di Sofia dell’altoatesino.

“Una delle sue doti migliori è la lucidità e la freddezza di giocare bene i punti decisivi. Non era stata una settimana esaltante ma in finale non ha sbagliato nulla. Era campione in carica e la prima testa di serie, doveva anche maneggiare la pressione. Jannik ragiona per obiettivi, i risultati sono semplicemente un corollario. Qualche giorno fa ho parlato con coach Piatti in merito ai cambiamenti di servizio, mi ha detto che il ragazzo non vuole lasciare nulla al caso per migliorare. Ma lo sapevo già”.

E poi ha confermato la coppia di doppio Sinner – Berrettini.

OMNISPORT | 04-10-2021 09:43