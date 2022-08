Tennis, WTA Toronto: Halep conquista il torneo battendo Haddad Maia

14-08-2022 22:22

Si è concluso il Torneo tennistico WTA 1000 Toronto 2022, con l’inedita finale tra la rumena Simona Halep e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. La numero 15 del ranking WTA ha conquistato la competizione canadese in preparazione agli US Open in tre set, battendo la collega verdeoro con il punteggio di 6-3 2-6 6-3. Halep conquista il terzo Open di Canada della sua carriera, un successo che gli permette di rientrare all’interno della Top 10 della classifica generale dopo aver eliminato anche le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula. Torneo tutto sommato positivo anche per Haddad Maia, che prima di arrendersi a Halep ha fatto un percorso netto eliminando la nostra Trevisan, Fernandez, Swiatek, Bencic e Pliskova.