04-11-2022 21:38

Carlos Alcaraz è in dubbio per le Atp Finals di Torino. Il numero uno del mondo è stato costretto al ritiro dal quarto di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un problema addominale, lasciando strada libera ad Holger Rune, e ora rischia di aver chiuso in anticipo la sua stagione.

“Non so se ce la farò, devo andare a casa, fare i test e vedere l’entità del problema. Ho preferito ritirarmi e pensare a me stesso. Non riuscivo a servire bene e il corpo mi dava fastidio nella zona addominale quando facevo movimenti. Per giocare così, meglio smettere. E’ la seconda volta che mi ritiro e cerco sempre di evitarlo, ma non volevo che peggiorasse”, sono le parole riportate da As.