Tensione al Milan, Gattuso ai ferri corti con un centrocampista

E' il momento più difficile di Riccardo Montolivo al Milan. Il centrocampista rossonero, escluso dalla tournée dagli Stati Uniti, era dato in partenza ma alla fine è rimasto nel club meneghino: il suo rapporto con Gennaro Gattuso sarebbe ai minimi storici, e il giocatore vive di fatto una situazione da separato in casa.

Secondo quanto riporta calciomercato.com il tecnico rossonero sarebbe infuriato non tanto per ragioni puramente tecniche, quanto per l'atteggiamento indolente, e forse anche polemico, degli ultimi mesi. Secondo indiscrezioni Montolivo sarebbe stato informato dell'esclusione dal viaggio in America non dallo stesso Ringhio, ma da terze persone: uno strappo che può portare solamente all'addio al club rossonero, se non nei prossimi giorni il prossimo gennaio.

Leonardo ha già discusso con gli agenti dell'ex Fiorentina di una possibile rescissione del contratto in scadenza nel 2019, una mossa come quella di Claudio Marchisio alla Juventus. Ma la trattativa per il divorzio non è neanche cominciata. Montolivo ha ricevuto sondaggi da parte di Bologna e Parma, ma finora non è stato convinto dalle offerte dei club emiliani.

Tutt'altra situazione quella di Patrick Cutrone, che invece è pronto per il rinnovo del contratto dopo la scorsa stagione da urlo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la punta rossonera ha in verità già firmato un nuovo ingaggio fino al 30 giugno 2023, con sostanziale aumento dell'ingaggio: presto l'intesa verrà ufficializzata. Il Milan, dopo Alessio Romagnoli, blinda così un altro dei suoi gioielli.

Con un post su Instagram, il giovane attaccante ha invece salutato nei giorni scorsi Manuel Locatelli, passato al Sassuolo dopo tanti anni nel Milan: "Compagno di squadra e compagno di vita da 10 anni! Mi mancherai tanto e in bocca al lupo per la tua nuova avventura fratello mio! Ti voglio bene".

SPORTAL.IT | 20-08-2018 12:20