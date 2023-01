Tentata rapina a casa di Gattuso, ladri messi in fuga dai sistemi di sicurezza

08-01-2023 12:19

Tentata rapina a casa di Rino Gattuso, allenatore del Valencia, mentre il tecnico italiano era in panchina durante la partita tra la sua squadra e il Cadice (match poi perso dalla formazione di Gattuso con il punteggio di 1-0). A riportare la notizia è il quotidiano Las Provincias. La banda di delinquenti non è però riuscita a mettere a segno la rapina grazie all’ottimo funzionamento dei sistemi di sicurezza installati dal tecnico. L’ex milanista ha quindi sporto denuncia e la polizia spagnola ora è al lavoro per individuare i responsabili.