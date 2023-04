Ternana in silenzio stampa

Il comunicato ufficiale sul sito del club: “Per parlare bisogna essere in grado di capire ciò che si dice”

24-04-2023 17:58

Dopo la brutta sconfitta contro il Venezia, la Ternana – club che partecipa al campionato di Serie B – non ha gradito le dichiarazioni dichiarazioni post partita dei tesserati. Come soluzione, arriva il silenzio stampa del club. Ecco il comunicato attraverso il sito ufficiale delle Fere:

A seguito delle dichiarazioni post-gara dei nostri tesserati, la Società comunica che, da questo momento, l’unico a parlare con gli organi di stampa sarà il Presidente Stefano Bandecchi. Ci scusiamo per il disagio che arrecheremo agli organi di informazione ma per parlare bisogna essere in grado di capire ciò che si dice”.