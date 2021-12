Ternana, Lucarelli: "Un punto guadagnato"

04-12-2021 21:47

Il tecnico della Ternana Lucarelli accoglie soddisfatto il punto con il Frosinone: “E’ un punto guadagnato per come ha giocato il Frosinone. Perchè quello è lo spirito che ci vuole per affrontare la serie B. Ho fatto personalmente i complimenti a tutti loro. Questo punto è anche la conferma che noi possiamo guardare solo alla salvezza. Con queste prestazioni, si può fare solo quello”.

“Non abbiamo avuto la fame necessaria e nè la lucidità per andare a vincere questa partita. Cosa che invece ha avuto il Frosinone, tanto che pensavo che all’ultimo avremmo pure preso il secondo gol. E non c’entra l’assenza di uomini come Falletti. Avremmo potuto vincere questa partita anche così come eravamo. In quattro giorni, abbiamo avuto un’involuzione che non passa inosservata a un pignolo come me. Dunque, lunedì, umiltà, orecchie basse e lavorare”.

