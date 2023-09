Terremoto Marocco, le testimonianze di Branco e dell’Olimpica brasiliana che si trovava lì

Paulinho: dal terremoto in Cile all’ultimo fortissimo in Marocco

Anche il centrocampista Paulinho ha fornito i dettagli dell’accaduto e ha riportato altri momenti in cui ha vissuto questa drammatica esperienza: “Ero sdraiato e ho cominciato a sentire il letto tremare. Mi sono alzato spaventato, ho guardato la lampada e ho visto che tremava. Poi, ho lasciato la stanza. È stato forte lo spavento e abbiamo cercato sicurezza. Siamo stati trattati e guidati molto bene e per precauzione siamo andati nell’area della piscina, un luogo più aperto e sicuro”.

” Grazie a Dio siamo salvi, ho vissuto altri terremoti, in Cile per esempio, giocando nell’Under 17, ma non con questa intensità. All’inizio avevo sicuramente paura. Dopo ci siamo preoccupati di cercare di rassicurare subito i familiari”.