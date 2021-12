Terry torna al Chelsea come consulente del settore giovanile

29-12-2021 12:07

A volte ritornano…Quattro anni e mezzo dopo John Terry torna a casa. L’ex capitano dei Blues infatti rientra al Chelsea con un nuovo ruolo disegnato apposta per lui dalla società con cui ha vinto praticamente tutto.

L’ex difensore inglese, come annunciato dal Chelsea tramite un comunicato ufficiale, svolgerà un’attività di consulenza per il settore giovanile lavorando a stretto contatto con i ragazzi dell’Academy ma anche con lo staff tecnico.

Un modo per permettere a Terry di prendere confidenza col ruolo di allenatore ed allo stesso tempo dedicarsi ad altri impegni.

Terry ha militato nelle file del Chelsea per vent’anni, con in mezzo una brevissima parentesi al Notthingam Forest, vincendo tra le altre cose 5 Premier League, una Champions League e una Coppa UEFA. Ora per lui inizia una nuova avventura, sempre in Blues.

Il capo del settore giovanile, Neil Bath, ha dato il suo bentornato a John Terry. “Inutile dire che l’esperienza di John, sia come giocatore di livello mondiale che più recentemente come assistente allenatore in Premier League, sarà preziosa per tutti. Sarà un grande mentore per i nostri giocatori e una risorsa fantastica per il nostro staff tecnico. Non vediamo l’ora che inizi”.

